Campagne électorale:Kohoué et Agossa promettent un mandat de transition

Les candidats de la Dynamique « Restaurer la confiance » (Rlc) sont allés à la conquête des électeurs de Parakou. Le duo Kohoué-Agossa quadrille ainsi le terrain pour s’offrir la victoire au soir du 11 avril prochain. Corentin Kohoué et Iréné Agossa étaient Samedi 27 mars 2021 à la salle d’alphabétisation du Borgou pour lancer leur officiellement la campagne. Voter le duo Kohoué-Agossa le 11 avril prochain pour changer le Bénin. C’est le message passé par Corentin Kohoué et IrenéAgossa aux électeurs de Parakou samedi. L’auditoire composé en majorité d’étudiants a eu droit au programme d’action des candidats qui propose une nouvelle dynamique au sommet de l’Etat. « Nous sommes certains que votre candidature et par ricochet votre élection changera beaucoup de chose. Nous sommes convaincus qu’une fois élus, nos universités vont rayonner à nouveau, nos secours et bourses viendront à temps, nous n’allons plus nous asseoir sur des briques pour suivre les cours », a déclaré le porte-parole des étudiants, AlidouSanny. Dans son projet de société, Restaurer la confiance accorde une place de choix à la jeunesse. « Mon colistier et moi, nous allons faire un mandat de transition et remettre le pouvoir à la jeunesse. Je vous demande de nous faire confiance. La jeunesse, joignez-vous aux femmes. Venez avec nous. Faites confiance à votre pays parce que sans confiance, rien de bon ne peut se construire », a confié le président Corentin Kohoué. « Nous allons créer partout les pépinières d’entreprises qui vont vous permettre de mutualiser vos efforts, les centres d’entreprises et vous permettre d’intégrer progressivement le monde des entreprises », a déclaré le colistier IrenéAgossa. Après Parakou, la vague orange s’est rendue dimanche à Kandi, Banikoara, Natitingou et Djougou pour des meetings.

Serge Adanlao

La marée orange gagne du terrain à Natitingou

Ils ont accueilli le Duo Kohoué-Agossa dans une liesse populaire. Les populations de Natitingou sont désormais imprégnées du bien-fondé de la candidature du duo Kohoué-Agossa. Ils l’ont manifesté hier avec un accueil chaleureux. Fiacre Dansou, représentant des jeunes de Natitingou a confié : « Nous sommes une jeunesse engagée et consciente de ce qu’elle vaut et de ce qu’elle veut et animée d’un changement. Les jeunes gardent de Natitingou confiance et espèrent que le duo Kohoué-Agossa va redresser le pays et le rendre encore plus fort. Nous apporterons notre pierre à l’édifice de la dynamique « Restaurer la confiance » pour une victoire écrasante au soir du 11 avril 2021 ». Le duo au cours de la rencontre a dévoilé ses ambitions pour le Bénin après le Nouveau départ. Les actions dans le domaine de l’éducation, l’économie, l’agriculture, et autres ont été exposées aux militants Rlc de cette ville.

SA