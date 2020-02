Campagne électorale:L’usage des œuvres musicales, sans l’autorisation du Bubédra interdit

L’utilisation des œuvres musicales lors de la campagne électorale sans l’autorisation du Bureau béninois du droit d’auteur et des droits voisins (Bubedra), est désormais interdite. Les formations politiques engagées dans la course des élections communales et municipales prévues pour le dimanche 17 mai 2020 doivent obtenir l’autorisation du Bubedra pour l’utilisation des œuvres musicales pendant la campagne électorale. L’annonce a été faite aux partis politiques le lundi 11 février 2020 par le directeur général Eugène Aballo, lors de la rencontre à laquelle ont pris part les membres de la Commission électorale nationale autonome. A l’en croire, les personnes qui désirent exploiter publiquement les œuvres littéraires et artistiques doivent mener des démarches auprès du Bubedra afin d’avoir l’autorisation. Cela permettra, selon lui, d’harmoniser les choses dans le cadre de ces élections communales et municipales et de partir sur la base d’une rémunération forfaitaire pour les créateurs et de pouvoir amener les partis à respecter les textes. Il a exhorté les artistes qui seraient sollicités par les partis politiques à se faire conseiller afin que leurs droits ne soient pas lésés.

Léonce Adjévi