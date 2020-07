Can 2021:La Caf reporte la compétition pour 2022

Le président de la Confédération africaine de football (Caf) a annoncé, mardi 30 juin 2020 le report de la Coupe d’Afrique des nations (Can). Ahmad Ahmad a expliqué que la prochaine Can prévue au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2021 sera reportée d’une année en raison de la pandémie du Coronavirus qui sévit dans le monde et en particulier en Afrique. La compétition aura lieu finalement en janvier 2022 au Cameroun. Le Championnat d’Afrique des nations (Chan) a été également reporté pour janvier 2021 au Cameroun. Interrogé sur la Coupe d’Afrique des Nations suivante, programmée en Côte d’Ivoire, Ahmad a assuré que cette Can se tiendrait bel et bien en 2023. « Je ne sais pas à quelles dates, mais il y aura une Can en 2023 », a affirmé le Malgache. Rappelons que toutes les compétitions sportives internationales, telles que les jeux Olympiques, l’Euro et la Copa América ont toutes été reportées à cause de la crise sanitaire du Covid-19.