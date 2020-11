Can Cameroun 2022:Le Nigeria à un point de la qualification

Le Nigeria est à un doigt de la qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations (Can) Cameroun 2022. Un match nul face au Bénin en mars prochain ou le Lesotho suffit pour décrocher la qualification. En effet, aux prises avec les Leone Stars de la Sierra Leone dans le cadre du 2ème match du groupe L de la 4ème journée, les Super Eagles se sont séparé dos à dos sur un score de 0 but partout. Ainsi, avec 8 points, le Nigeria tient toujours la tête du groupe L avec 8 points. Il est suivi du Bénin qui a 7 points, de la Sierra Leone qui totalise 3 points et du Lesotho qui tient la lanterne rouge avec 2 points. Pour le compte de la 5ème journée qui se déroulera du 20 au 30 mars 2020, la Sierra Leone sera à Maseru pour en découdre avec le Lesotho. La dernière journée prévue pour la même période verra s’affronter la Sierra Leone et le Bénin puis le Nigeria et le Lesotho.

Abdourhamane Touré