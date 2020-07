Candidature de Patrice Talon en 2021:La lecture du ministre Alain Orounla

Le commun des Béninois se demande si le chef de l’Etat, Patrice Talon, sera candidat à sa propre succession en 2021. A la question, le porte-parole du gouvernement a répondu que le sujet n’est pas encore d’actualité à environ 8 mois de l’échéance. Sur l’émission « Zone franche » de la chaîne de télévision Canal 3, dimanche 12 juillet 2020, Alain Orounla a expliqué que le président Patrice Talon est plus préoccupé par le bilan qu’il va présenter à la fin de son quinquennat.

« La déclaration de candidature est un acte personnel. Le président de la République a le droit de se retirer ou de se présenter. Je ne sais pas ce que craignent ceux qui rappellent un certain nombre de promesses alors que la plupart de celles-ci ont été tenues », a précisé le ministre de la Communication. D’un point de vue personnel, l’invité pense que le chef de l’Etat a été un leader pragmatique, ouvert et objectif avec un bilan sérieux à défendre. « Les Béninois comprennent et souhaitent de plus en plus que le chef de l’Etat prenne ses responsabilités en briguant un 2ème mandat. Le constat est que sous l’impulsion de Patrice Talon, le Bénin a considérablement évolué. Je crois que c’est inédit et que cela mérite des félicitations », a-t-il conclu.