Candidatures aux communales et municipales du 17 mai:La Céna liste les pièces à fournir

Les pièces à fournir par les partis politiques et les candidats pour leur déclaration de candidature dans le cadre des élections communales du dimanche 17 mai 2020 sont désormais connues. Elles ont été rendues publiques par la Commission électorale nationale autonome (Céna), hier lundi 03 février 2020.

La Commission électorale nationale autonome (Céna) est à pied d’œuvre pour la bonne organisation des élections communales, municipales et locales du dimanche 17 mai 2020. Une semaine après la sortie du calendrier électoral, l’institution en charge de l’organisation des élections a rendu publique hier, lundi 03 février 2020, la liste des pièces à fournir par les partis politiques et les candidats pour leur déclaration de candidature. En ce qui concerne les pièces à fournir par les partis politiques, il y a la déclaration de candidature comportant les noms, prénoms, professions, dates et lieux de naissance ainsi que les adresses complètes des candidats. Cette déclaration signée par le représentant légal du parti ou son mandataire dûment habilité doit mentionner la dénomination et le logo du parti. Il y a aussi le paiement d’une quittance de versement au trésor public du cautionnement prévu par la loi à raison de dix mille francs Cfa par candidat titulaire, soit dix-huit-millions cent cinquante mille francs Cfa. Pour ce qui est des pièces à fournir par les candidats, il y a la copie légalisée de la carte d’électeur, du certificat de nationalité et de l’extrait d’acte de naissance, le bulletin n°3 du casier judiciaire datant de trois mois, le certificat de résidence délivré par le Maire ou l’un de ses adjoints, un quitus fiscal des trois dernières années, une procuration légalisée du candidat donnant mandat au représentant légal du parti pour signer la déclaration de candidature en ses lieu et place et enfin une déclaration sur l’honneur du candidat certifiant qu’il ne se trouve dans aucun cas d’inéligibilité prévus par la présente loi et qu’il sait lire et écrire le français. Il est à rappeler que la Céna a profité de l’occasion pour rendre publique la répartition des sièges par circonscription.

Léonce Adjévi