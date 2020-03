Candidatures pour les Communales et Municipales du 17 mai :Les partis politiques candidats se mettent à jour

Les huit partis politiques en lice pour les élections communales et municipales du 17 mai 2020 sont en passe d’obtenir leurs récépissés définitifs. Ils ont satisfait, hier jeudi 26 mars 2020, aux observations à eux faites par la Commission électorale nationale électorale (Céna) après la première étude des dossiers de candidature.

Les huit formations politiques qui ont reçu leurs récépissés provisoires pour les élections communales et municipales du 17 mai ont mis à jour leurs dossiers de candidature, conformément aux observations de la Commission électorale nationale autonome (Céna). Au moment où nous mettions sous presse, quatre formations politiques avaient leurs dossiers traités par les agents de la Commission électorale. Il s’agit du Bloc républicain (Br), de l’Union progressiste (Up), de la Force cauris pour un Bénin émergent (Fcbe) et du Parti pour l’engagement et la relève (Per). Les quatre autres à savoir l’Union pour le développement du Bénin nouveau (Udbn), le Parti du renouveau démocratique (Prd), la Force cauris pour le développement du Bénin (Fcdb) et le Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin) avaient leurs dossiers en cours de traitement. Ils seront fixés, dans 72 heures sur leurs sorts. Une plénière des commissaires après le traitement de tous les dossiers doit statuer sur la délivrance des récépissés définitifs aux partis politiques en règle vis-à-vis du Code électoral. Plus donc de répit aux agents réquisitionnés par la Céna pour l’étude des dossiers de candidature. Ce jour, vendredi 27 mars, l’institution démarre la phase de vérification des corrections intégrées aux dossiers de candidatures par les formations politiques. La Céna dispose de trois jours pour vérifier les listes corrigées et déposées par les partis politiques afin de leur délivrer les récépissés définitifs.

Léonce Adjévi