Cantines scolaires pour le compte de l’année 2020-2021:Les écoles bénéficiaires reçoivent les vivres à compter du 17 août

La première livraison de vivres aux écoles primaires publiques bénéficiaires du programme de cantines démarre le 17 août prochain pour le compte de la rentrée 2020-2021. L’annonce a été faite par le ministre des enseignements maternel et primaire, Salimane Karimou à travers un communiqué en date du mercredi 12 août 2020. La note ministérielle invite les directeurs d’écoles, les présidents et membres des associations de parents d’élèves et les membres du comité de gestion des écoles concernées à se rendre disponibles, et à préparer les magasins de stockage pour la réception des vivres, et en assurer la sécurité. Les directeurs départementaux des enseignements maternel et primaire, et les chefs de régions pédagogiques sont également invités à prendre chacun dans les meilleurs délais, les dispositions nécessaires pour un bon déroulement de cette opération.

Marcus Koudjènoumè