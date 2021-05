Cap 2021 :Le top donné au Lycée technique professionnel de Kpondéhou (6811 candidats à l’assaut du diplôme)

La phase théorique de l’examen du Certificat d’aptitude professionnelle (Cap), session de mai 2021 a démarré hier lundi 10 mai 2021 sur toute l’étendue du territoire national. Le lancement au plan national a été fait par le ministre des Enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, Mahougnon Kakpo au Lycée technique et professionnel de Kpondéhou à Cotonou.

Ils sont au total 6811 candidats répartis dans 16 centres sur l’ensemble du territoire national à plancher pour la phase théorique de l’examen du Certificat d’aptitude professionnelle (Cap). Les candidats composent dans quatre filières que sont sciences et techniques industrielles, enseignement familial et Social, Hôtellerie, restauration et sciences et techniques des métiers d’art. Selon le directeur des examens et concours, Roger Koudoadinou, toutes les dispositions sont prises pour une organisation parfaite. Prenant la parole à son tour, le ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, Mahougnon Kakpo, s’est réjoui de tout ce qui a été fait pour que l’examen se déroule dans de bonnes conditions. Il a confié que l’effectif des candidats a flambé dans toutes les filières cette année du fait de la politique gouvernementale. « Je dois dire qu’au niveau des préparatifs, tout se passe bien. Les candidats, je les ai trouvés très serein et je pense que cela va donner des résultats encourageants. La particularité, c’est qu’il y a une augmentation des effectifs. Disons qu’il y a un engouement depuis que le gouvernement a fait une formalisation sur l’enseignement et la formation technique et professionnelle. Cette priorité accordée à ce sous-secteur a fait que dans toutes les filières, nous avons connu une augmentation. Ce qui fait que de façon générale cette année, l’augmentation a été de 39,71% ; ce qui est très intéressant. Depuis plusieurs décennies, nous n’avons jamais connu cela. Nous comprenons que les parents ont compris l’insistance du gouvernement pour la valorisation de ce sous-secteur », a-t-il expliqué. Il est à rappeler que la composition va durer trois jours.

L. A