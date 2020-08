Caucus africain 2020:Bio Tchané expose le plan de riposte du Bénin au Covid-19

En qualité de gouverneur du Bénin, le ministre d’Etat chargé du Plan et du développement a pris part, jeudi 06 août 2020 par visioconférence, à la réunion des gouverneurs africains de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Dénommé Caucus africain, cette rencontre que le Bénin a accueillie en 2016, avait pour thème cette année : « Protéger le capital humain de l’Afrique face à la Covid-19 : Sauver des vies, préserver le bien-être, sauvegarder la productivité et l’emploi ».

Les gouverneurs africains des institutions de Bretton woods ont principalement échangé sur les programmes, les initiatives et stratégies de gestion de la crise liée au Covid-19 et sur le renforcement de la résilience des économies africaines face à cette pandémie. Prenant la parole au nom du Bénin, le ministre d’Etat, Abdoulaye Bio Tchané a présenté les mesures prises par le pays aux plans sanitaire, économique et social pour la lutte contre la propagation de cette pandémie, l’atténuation de ses impacts et la relance de l’économie nationale. Il faut rappeler qu’en dehors de sa riposte sanitaire dont l’efficacité est saluée, le Bénin s’est distingué par des mesures d’atténuation des effets socioéconomiques ciblées et ambitieuses, dont le coût avoisine les 200 milliards de francs Cfa. Le numéro 2 du gouvernement béninois a remercié les responsables de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international pour les divers appuis apportés aux pays africains dont le Bénin dans la gestion de cette crise. Pour finir, il a lancé un appel aux institutions de Bretton woods pour des soutiens plus renforcés, innovants et multiformes, afin de mieux aider les pays africains à faire face à cette pandémie de la Covid-19.

Abdourhamane Touré