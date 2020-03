« Ce combat, nous allons le gagner »

Le Chef de l’Etat ne désespère pas face à la gravité de la situation sanitaire qu’impose le Coronavirus. Sur la télévision nationale hier dimanche 29 mars 2020, Patrice Talon a affirmé que les actions engagées par son gouvernement et les mesures prescrites sont susceptibles de gagner, au Bénin, le combat si chacun des Béninois joue bien sa partition. En la matière, il fait foi à la ligne de conduite du gouvernement et la prescription des actions et mesures de la riposte ainsi que leur timing réaliste de mise en œuvre. Au sujet de la promptitude dans la prise de décision et de la radicalité de ces dernières, le président de la République a indiqué que certaines mesures n’ont pas le même degré de pertinence partout et qu’il y a aussi des actions et mesures qui ne sont pas soutenables trop longtemps dans le contexte qui est celui du Bénin. « Pour accompagner la réduction de mobilité et les confinements, les pays riches débloquent des sommes faramineuses et certains ont même recours à des solutions monétaires à peine déguisées pour prévenir le chaos socioéconomique inévitable autrement. Le Bénin, notre pays, à l’instar de la plupart des pays d’Afrique, ne dispose pas de ces moyens. Et si nous ne tenons pas compte de tout cela, nous pourrions dans notre action, déclencher un chaos qui remettrait même en cause le minimum impératif de la lutte », s’est justifié Patrice Talon.

Marcus Koudjènoumè