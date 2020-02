Ceg La verdure à Abomey-Calavi:Le Japon finance la construction de salles de classe

Le Ceg La verdure à Abomey-Calavi va renforcer ses infrastructures immobilières. Et pour cause. Le Japon s’est engagé à y construire et équiper des salles de classe. A cela s’ajoutent un laboratoire et des latrines. Le coût global est 96 millions de FCfa dans le cadre du don aux microprojets locaux contribuant à la sécurité humaine.

Le projet reçoit une attention particulière du peuple japonais qui est sensible aux conditions difficiles d’apprentissage des enfants et de travail des enseignants. A la cérémonie de signature du contrat de don le jeudi 29 janvier 2020, Konishi Kiyofumi, ambassadeur du Japon près la République du Bénin, s’est engagé à accompagner les efforts des parents d’élèves à travers la réalisation d’ici quelques mois de sept salles de classe, d’un laboratoire et d’un bloc de latrines afin que leurs enfants puissent recevoir une éducation de qualité dans un environnement sain pour une vie meilleure. Il a aussi encouragé les élèves à travailler sérieusement. Les différentes autorités qui ont pris part à cette cérémonie ont remercié très chaleureusement le peuple nippon pour avoir accepté de financer cet important projet afin d’améliorer les conditions d’études des enfants qui, jusqu’à présent sont exposés aux intempéries.

Joël Samson Bossou