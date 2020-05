Ceg Sèkandji:Les apprenants sensibilisés sur le port du masque et le lavage des mains

A l’instar des autres collèges du Bénin, la reprise des cours a été effective, lundi 11 mai 2020 au Collège d’enseignement général Sèkandji, dans la Commune de Sèmè-Podji. L’importance du respect des gestes barrières que sont le port du masque et le lavage des mains à l’eau et savon permettant de limiter la propagation du Covid-19 a été expliquée aux apprenants. Selon le directeur de l’établissement, Alfred Hermann Mensah, les dispositifs de lavage des mains étaient bien installés avant l’ouverture du portail de l’établissement.

La sensibilisation devant permettre aux apprenants de se conformer aux nouvelles exigences a démarré déjà à partir de 8 heures. « Les surveillants ont été instruits pour que le geste de lavage des mains devienne une habitude. Nous sommes allés de classe en classe pour les sensibiliser. En ce qui concerne le port de masque, nous avons eu un peu de difficultés. Vers 10 heures, nous sommes allés au portail pour filtrer l’entrée. Tout apprenant n’ayant pas de bavette, n’a pas accès au collège. Nous avons compris que les apprenants pour la plupart ont leur masque dans le sac ou dans la poche. Et quand on a fait semblant de les renvoyer, ils se conforment aux normes », a expliqué le directeur du collège. L’autre exercice auquel s’est adonnée l’administration du collège est la gestion de la récréation sans attroupement. « L’expérimentation de la récréation par vague est en cours. Aujourd’hui à 9h30, nous avons démarré bâtiment par bâtiment, un premier groupe est sorti à 9h 30. Il a fait 15 minutes, un autre groupe de 9h45 jusqu’à 10h et ainsi de suite. On a fini à 10h30. Plus d’attroupement à la récréation comme auparavant », a-t-il confié. Pour Alfred Hermann Mensah, les enseignants et les vendeuses sont mis à contribution pour faire respecter les gestes barrières du Covid-19.