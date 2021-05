Célébration de la fête des mères:Nomcebo déjà à Cotonou pour un concert époustouflant

La chanteuse Nomcebo (photo) est déjà à Cotonou pour le concert du samedi 29 mai 2021. Ce concert entre dans le cadre de la célébration de la fête des mères. Son vol a atterri, dans la matinée du mercredi 26 mai 2021, à l’aéroport Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou. A son arrivée, l’artiste a exprimé toute sa joie et fierté de rallier le Bénin pour ce géant concert. Elle a ensuite promis honorer les mamans du monde en général et celles du Bénin en particulier de la plus belle des manières. L’auteure de la chanson « Jerusalema » sacré meilleur morceau africain de l’année aux Mtv Europe awards sera donc effectivement au concert qui a été organisé par la Centrale compagnie. Les artistes Sidiki Diabaté, Togbé Yéton, Vano Baby, Pélagie la Vibreuse et pleins d’autres artistes seront aussi sur scène à Canal Olympia.

Merveille Sagbohan (Stag)