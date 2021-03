Célébration de la Journée mondiale contre la tuberculose:Le ministère de la Santé a sacrifié à la tradition

Le Bénin, à l’instar de la Communauté internationale a célébré hier, mercredi 24 mars 2021, la Journée mondiale contre la tuberculose. L’évènement qui est cette année à sa 26ème édition, a été célébré au plan national au Centre national hospitalier universitaire de pneumo-phtisiologie Lazaret à Cotonou.

« Le temps presse. Il faut agir vite pour atteindre les objectifs de lutte contre la tuberculose ». C’est autour de ce thème que s’est déroulé hier, mercredi 24 mars 2021, la 26ème édition de la Journée mondiale contre la tuberculose au Centre national hospitalier universitaire de pneumo-phtisiologie Lazaret à Cotonou. Dans son mot de bienvenue, le coordonnateur du Programme national de lutte contre la tuberculose (Pnt), Dissou Affolabi, s’est réjoui de la célébration de cette journée. A l’en croire, la tuberculose est là et continue de faire des ravages malgré la pandémie du Covid 19. « Nous devons donc plus que par le passé nous investir pour lutter efficacement contre le fléau tuberculeux. C’est pourquoi la célébration de la 26ème édition de la Journée mondiale contre la tuberculose nous offre l’opportunité de mobiliser la communauté nationale, mais également la communauté internationale autour des défis actuels de la lutte contre la tuberculose dans notre pays », a-t-il déclaré. Pour sa part, le Représentant résident de l’Organisation mondiale de la santé (Oms) au Bénin, Arouna Djingarey, a fait savoir que cette journée rappelle le lourd tribut payé à la tuberculose malgré l’existence d’intervention efficace de lutte. Au nom de l’Oms, il a invité les gouvernements, les communautés touchées, les prestataires de soins de santé à unir leurs forces pour intensifier la riposte à la tuberculose et veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte. En procédant au lancement de la journée, le représentant du ministre de la Santé, Salami Liamidhi, a rappelé quelques actions menées par le Bénin et les statistiques y afférentes. Il s’agit entre autres, d’un taux de succès thérapeutique de 89% pour la cohorte de 2019 soit une hausse de 2 points par rapport à la cohorte précédente ; d’une régression de 9% du nombre de cas de tuberculose toutes formes confondues dépistées en 2020 par rapport à 2019; 99% des patients tuberculeux testés pour le Vih dont 14% séropositifs ; le taux de décès élevé, soit 7% parmi les tuberculeux de façon générale, et 17% parmi les co-infectés du Vih etc. Pour finir, il a invité les uns et les autres à faire face aux nouveaux défis résultants essentiellement de l’avènement de la pandémie de Covid-19, en redoublant d’efforts et en adoptant des stratégies innovantes pouvant affermir les performances acquises par le programme.

L. A