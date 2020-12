Centre de drépanocytose:De graves irrégularités relevées au Cpmi-Nfed   (Les faits reprochés au Directeur Deen Chérif Rahimy)

La lutte contre la mal gouvernance se poursuit sous le régime du Nouveau départ. Réunis hier mercredi 23 décembre 2020, les membres du gouvernement ont examiné et approuvé le rapport d’audit comptable et financier du Centre de prise en charge médicale intégrée du nourrisson et de la femme enceinte atteints de drépanocytose (Cpmi-Nfed). Il ressort de cette enquête de graves irrégularités.

Le Centre de prise en charge médicale intégrée du nourrisson et de la femme enceinte atteints de drépanocytose (CpmI-Nfed) a été mal géré. C’est la conclusion de l’audit que le gouvernement a diligenté. Selon le rapport des auditeurs, de graves irrégularités ont été constatées dans la gestion du Directeur Deen Chérif Rahimy. Entre autres disfonctionnements, on note l’inexistence de budget pour les années 2011, 2012 et 2015, la non-budgétisation de toutes les ressources, entrainant le défaut de traçabilité des certaines recettes, le non-respect du principe de séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable, l’exécution de dépenses non prévues au budget, le non-respect des seuils de passation des marchés publics et des clauses contractuelles lors du paiement des prestataires, l’attribution et la gestion peu transparentes du marché de construction du bâtiment annexe du centre dont les travaux d’un montant de 199.975.791 FCFA TTC prévus pour prendre fin en décembre 2016 sont encore en cours. A ceux-là s’ajoute le paiement irrégulier de divers primes et frais de déplacement au directeur ainsi qu’à ses collaborateurs. Ces disfonctionnements sont dus, à en croire le rapport fait au Conseil, au non-renouvellement des membres du conseil d’administration dont le mandat a expiré depuis le 5 avril 2016. Il découle de cette mauvaise gouvernance d’importants préjudices, aussi bien pour le budget national que pour le centre dont les performances ont été totalement comprises. Les insuffisances ainsi relevées ont été portées à la connaissance du directeur du Cpmi-Nfed, Deen Chérif Rahimy afin de recueillir ses observations et fournir des éléments de justifications à l’appui de sa version des faits. Mais, en lieu et place d’informations documentés, celui-ci s’est contenté de contester la plupart des observations relevées par la commission sans y sans apporter la moindre preuve. Le Conseil a alors instruit les Ministres concernés d’appliquer sans complaisance les sanctions qu’encourent les auteurs de ces malversations.

Joël Samson Bossou

Sanctionner les auteurs avec la dernière rigueur

Ce cas de mauvaise gestion vient attester tristement de la pertinence du diagnostic fait par le Président Talon et qui a mis à l’index les travers qui pendant longtemps ont endigué tout effort de développement du Bénin. Sinon, comment comprendre que des responsables d’un tel Centre qui devrait être la main secourable d’une cible vulnérable puissent se laisser à de telles pratiques ? C’est inimaginable ! Le comble de la gabegie réside au niveau de l’attribution et la gestion peu transparentes du marché de construction du bâtiment annexe du centre dont les travaux d’un montant de 199.975.791 FCFA Ttc prévus pour prendre fin en décembre 2016. Il y a lieu de saluer le Président Talon et son gouvernement qui ne se lassent pas de traquer les cadres indélicats dans leur dernier retranchement. Ce n’est qu’à ce prix que le pays sera mis sur les rails.

J.S.B.