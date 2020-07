Certification des Osc de volontariat et d’échanges de jeunes au Bénin:Un appel à candidatures lancé par l’Obsvj

Les Organisations de la société civile (Osc), qui développent des programmes dans le domaine du volontariat et d’échanges de jeunes au Bénin sont invitées à se porter candidat pour recevoir une certification. L’appel à candidatures a été lancé vendredi 10 juillet 2020 par l’Office béninois des services de volontariat des jeunes (Obsvj) en collaboration avec la Giz à travers l’initiative Germano-africaine pour la jeunesse (Agyi) Bénin.

Selon Fawaz Ayah, conseiller technique de la Giz au Bénin, il s’agit d’une initiative d’accompagnement des Osc pour davantage de responsabilisation et de performances dans leurs activités. A ses dires, il permettra aux Osc actives dans le domaine du volontariat, de soumettre leurs dossiers et de se donner l’opportunité que des personnes au faîte des questions de volontariat, sélectionnées dans des structures nationales et internationales représentatives du secteur, puissent apprécier le travail qu’elles font en matière de gestion de missions de volontariat et d’échanges de jeunes ». En procédant au lancement de l’appel à candidatures de la certification des Osc de volontariat et d’échanges de jeunes, le Directeur général de l’Obsvj, Jean-Luc Lawson, a remercié le gouvernement allemand et les responsables du Programme Agyi, pour leur accompagnement dans la mise en place du programme des échanges et de mobilité des jeunes entre les pays africains et l’Allemagne. Il a fait savoir que pour cette phase pilote, 10 Osc seront distinguées et la date limite du dépôt de candidatures est fixée au 19 juillet 2020.

Léonce Adjévi