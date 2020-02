Certification sur les compétences numériques:L’Absu cep inaugure son centre de test Icdl

L’Agence béninoise du service universel des Communications électroniques et de la poste (Absu-Cep) dispose désormais d’un centre de certification aux standards Icdl (International certification for digital literacy). L’Agence a reçu hier, mardi 11 février 2020, à Cotonou, son certificat d’accréditation.

Après son agrément de centre de test en janvier 2020, l’Agence béninoise du service universel des communications électroniques et de la poste (Absu-Cep) a reçu le précieux sésame qui lui permet de former et de certifier, aux standards de l’Icdl, les compétences numériques du personnel de l’administration béninoise, les enseignants et élèves, les artisans et commerçants. Témoin de l’événement, la ministre du numérique et de la digitalisation, Aurélie Adam Soulé Zoumarou, a fait savoir que l’objectif, à travers cette accréditation, est d’utiliser le centre de l’Absu-Cep ainsi que les 61 autres salles et points numériques communautaires comme des centres de certification. Pour elle, ces centres permettront aux populations de développer des compétences numériques, d’apprendre de la bureautique de base et de la clé de la certification par le standard Icdl réputé sur le plan mondial. En effet, dans la perspective de l’instauration d’une administration intelligente, le développement des capacités et compétence numérique du personnel de l’administration publique devient une nécessité absolue. C’est pourquoi l’Absu-Cep a procédé à la signature d’un protocole d’accord avec International computer driving licence. « La formation est un défi majeur du service universel en dehors de l’infrastructure de connectivité, des équipements et du développement des contenus », a déclaré le Directeur général de l’Absu-Cep. A l’en croire, la formation et la digitalisation Icdl garantissent à tout candidat de solides connaissances dans l’utilisation quotidienne des outils informatiques. « La formation aboutissant à la certification Icdl est composée d’une série de modules validées par des tests. Elle permet à l’apprenant de développer et de certifier ses compétences digitales en fonction de son domaine d’activités et du niveau qu’il souhaite acquérir », a expliqué Emile Kougbadi. Faut-il le rappeler, l’Icdl est la principale certification au monde largement utilisée, notamment dans le système des Nations Unies. Elle est reconnue par l’Unesco dans les administrations publiques. La cérémonie de réception de la certification par l’Absu-Cep à Cotonou, s’est achevée par la visite du Centre numérique de l’Epp Sikè-Nord.