Chantier de construction du Boulevard de La Marina:Un taux d’exécution de 82% (Hervé Hèhomey constate l’évolution des travaux)

« De ce qui ressort du rapport de la mission de contrôle les travaux évoluent et sont déjà à un taux d’exécution global de 82%. Il y a quelques aspects techniques sur lesquels nous allons rapidement travailler. Notamment la question du traitement des trottoirs. Nous avons amélioré la question du traitement des trottoirs par rapport à ce qui était prévu initialement et donc cette amélioration fera l’objet de travaux supplémentaires que nous allons demander à l’entreprise de faire. Nous allons également faire quelques travaux d’aménagement ici pour donner l’accès à certains riverains. Je vous avais dit qu’au niveau de la rue qui va de la Direction générale du port autonome de Cotonou pour le carrefour les cheminots, nous étions partis pour une section transversale de 2x 2 et aujourd’hui nous faisons 2×3. Donc tout ça, est pris en compte et même en cours d’exécution ». Ainsi, s’exprimait le ministre des infrastructures, Hervé Hêhomey, à la suite d’une visite sur le chantier de construction du boulevard de la Marina le jeudi 24 septembre. L’objectif est de constater l’avancement des travaux, et de vérifier si les recommandations des services techniques du Ministère sont effectivement prises en compte par l’entreprise Colas en charge des travaux ainsi que la mission de contrôle. Du rapport fait, il constate que globalement le taux d’exécution s’élève à 82%. Prévus pour être livré courant juillet 2020, le chantier ne sera achevé qu’en décembre prochain. Un retard dû essentiellement à la crise du Covid-19. Des propositions d’aménagement notamment des trottoirs, les voies d’accès pour des riverains, ainsi que de la bretelle qui de la direction générale du Port autonome de Cotonou au Carrefour les cheminots ont été faites à l’entreprise.

Wilfrid Noubadan