Charles Toko et sa troupe à l’assaut du 1er arrondissement pour Talon-Talata

C’est sous le leadership du Premier adjoint au maire Charles Toko que jeudi 1er avril 2021, les membres de la coordination du Bloc républicain du 1er Arrondissement de la zone 2 pour le compte de la Présidentielle d’avril 2021 sont allés à la rencontre des populations des différents quartiers sous leur direction. De Alaga au quartier Dépôt en passant par Kpérou Guéra et Boundarou, le message est resté le même, exposer les acquis du Pag aux populations pendant les cinq années de gestion de Patrice Talon et espérer un soutien sans faille de leur part à l’endroit du duo Talon-Talata pour que la victoire au soir du 11 avril soit sans ambages. Pour atteindre la cible et les objectifs fixés, le choix a été porté sur l’utilisation des langues nationales, un exercice auquel se sont adonnés les membres de la délégation avec brio. Entre échanges et explications, on a observé des populations très intéressées et avides d’informations. Des interventions des uns et des autres et tenant compte de la mobilisation malgré le choix des heures des rencontres, on peut dire sans se tromper que l’équipe de Charles Toko a accompli sa mission pour cette première sortie. A l’issue de cette tournée, c’est plus que claire que les populations du 1er Arrondissement ont compris le message et la nécessité d’accorder leurs voix au duo du développement. Des propos entendus dans ces différents quartiers, on peut conclure qu’elles sont prêtes à accompagner le duo Talon-Talata pour le K.o au soir du 11 avril 2021. Sur le terrain, les rencontres vont se poursuivre car plusieurs autres quartiers attendent l’équipe de la bonne nouvelle du duo de l’espoir.

SA