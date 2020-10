Les nouveaux bacheliers peuvent désormais confirmer ou changer leurs filières. Par un communiqué en date du mercredi 14 octobre 2020 signé par le Secrétaire général du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, la ministre de tutelle informe les nouveaux bacheliers et leurs parents que la plateforme aprèsmonbac.bj, conçue pour l’opération de reconsidération et de confirmation des choix de filières est désormais disponible. Pour y accéder, renseigne le communiqué, il faut activer un compte personnel sur la plateforme (lors de la première connexion) et se connecter une fois son compte activé afin de modifier ou de confirmer ses choix et voir son orientation. La ministre invite donc tous les bacheliers à se rendre sur la plateforme pour confirmer ou reconsidérer les choix faits lors du dépôt des dossiers du Baccalauréat. Il faut noter que la plateforme reste ouverte jusqu’au vendredi 23 octobre 2020 à minuit.