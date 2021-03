Classement africain des meilleurs promoteurs des droits des femmes de la Banque mondiale:Le Bénin, 4ème pays de l’espace Uemoa 

Le Bénin est le 4ème pays de l’espace Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa), à promouvoir les femmes en Afrique de l’Ouest. L’information a été donnée par la Banque mondiale qui a rendu public l’édition 2021 de son rapport « Women, Business and Law 2021 », un document qui analyse les lois et réformes qu’adoptent les 190 pays sondés, en rapport avec l’élimination des discriminations basées sur le genre et la promotion des femmes. En effet, de son rang de 4ème de l’espace Uemoa, le Bénin est également le 18ème du top 20 en Afrique subsaharienne avec 77,5 points. Il est devancé en Afrique de l’Ouest par le Togo, la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso qui arrivent respectivement en 7ème, 9ème et 15ème position avec 84,4 points, 83,1 points et 79,4 points. La vedette lui a été également ravie par d’autres pays comme l’Ile Maurice (1er avec 91,9 points), l’Afrique du Sud (2ème avec 88,1 points), le Zimbabwe (3ème avec 86,9 points). Le Cap vert, la Namibie et Sao Tomé et Principe arrivent 4ème, 5èmee et 6ème avec les trois 86,3. Le Rwanda (14ème avec 80,6 points). Le pays a bénéficié des lauriers des réformes du gouvernement notamment la révision de la Constitution. En effet, l’article 26 nouveau de la loi fondamentale stipule que : « L’Etat assure à tous l’égalité devant la loi, sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion, d’opinion politique ou de position sociale. L’homme et la femme sont égaux en droit. Toutefois, la loi peut fixer des dispositions spéciales d’amélioration de la représentation du peuple par les femmes ». Dans ce cadre, le Code électoral révisé a porté le nombre de députés de 83 à 109 dont 24 exclusivement réservés aux femmes à raison d’une femme par circonscription électorale. Mieux, la facilitation des conditions de création d’entreprises et l’octroi de microcrédits aux femmes constituent les autres facteurs qui sont à la base des avancées du Bénin en matière de promotion des droits des femmes.

Abdourhamane Touré