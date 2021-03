Classement d’Africa logistics du Top 10 des ports en Afrique :Le Port de Cotonou, 6ème meilleur port d’Afrique

Le Port de Cotonou, est le 6ème meilleur port d’Afrique. C’est ce que révèle le Classement d’Africalogistics du Top 10 des plus grands ports en Afrique rendu public par le magazine Africalogistics. Le Pac est suivi du port d’Abidjan en Côte d’Ivoire, du port de Tema au Ghana, du port de Dakar au Sénégal et du Port de Dar Es Salaam en Tanzanie. En tête du classement, c’est le port de Durban en Afrique du Sud. Début 2018, le gouvernement béninois a confié la gestion du poumon de l’économie, au Port d’Anvers international (Pai), dans un souci de réorganisation et de restructuration de l’administration : information des services, diffusion d’un code de bonne conduite, formation du personnel, etc. Une bonne affaire car le port de Cotonou est aujourd’hui le port le plus attractif dans toute l’Afrique de l’ouest et est le port qui a le plus de trafic en Afrique de l’ouest devançant ainsi la Côte d’Ivoire, le géant portuaire de cette région.

Léonce Adjévi

Voici le classement d’Africa logistics du top 10 des plus grands ports d’Afrique