Classement Fifa:Le Bénin dans le top 20 africain

La Fifa a dévoilé hier jeudi 22 octobre 2020, son classement mensuel d’octobre des meilleures Nations de football au monde. Le Bénin arrache un point et se hisse à la 17ème place sur le continent et à la 83ème place au plan mondial. C’est un petit exploit pour les poulains de Michel Dussuyer car, ils pourraient grappiller d’autres points en novembre prochain s’ils venaient à battre le Lesotho lors de la double confrontation comptant pour les éliminatoires de la Can 2021. A noter que ce classement a connu quelques changements en raison des dernières rencontres discutées à travers la planète par les équipes dont les matches de qualification pour la Coupe du monde de la Fifa, Qatar 2022, les barrages pour l’Uefa, l’Euro 2021 et les joutes en Ligue des Nations de l’Uefa.