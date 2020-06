Classement juin de la Fifa:Le Bénin 18ème en Afrique

Le Bénin est la 18ème nation de Football en Afrique selon le classement du mois de juin de la Fédération internationale de football association (Fifa). La Fédération béninoise de football a conservé son rang de 18ème en Afrique et 84ème au plan mondial. Le Sénégal vient en première place sur le plan africain et la Tunisie et le Nigéria suivent. Les Top 03 au plan mondial sont la Belgique, la France et le Brésil. Ci-dessous, le top 10 des 20 meilleures nations de Football au plan mondial et Africain :

Top 10 mondial

Belgique

France

Brésil

Angleterre

Uruguay

Croatie

Portugal

Argentine

Colombie

Top 20 africain

Sénégal

Tunisie

Nigéria

Algérie

Maroc

Ghana

Égypte

Cameroun

Mali

Rdc

Burkina Faso

Côte d’Ivoire

Afrique du Sud

Guinée

Ouganda

Cap Vert

Gabon

Bénin

Zambie

Congo