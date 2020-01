Clôture de la 2ème session de la Haac:18 rapports examinés

La salle de conférence de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac) a servi de cadre, le jeudi 16 janvier 2020, à la présentation des rapports étudiés au cours de la deuxième session ordinaire de l’année 2019. Elle a connu la participation d’une délégation de la Haac de la République du Togo.

18 rapports sur 23 ont été examinés au cours de la deuxième session ordinaire de l’année 2019. Selon Fernand Gbaguidi, 1er rapporteur, sur les 18 rapports examinés, 15 ont été adoptés et 03 renvoyés pour complément d’informations. A ses dires, les dossiers s adoptés sont, entre autres, le rapport en date du 11 septembre 2019 relatif au séminaire d’appropriation des textes par les conseillers de la sixième mandature de la Haac et celui en date du 15 octobre relatif à l’auto-saisine de la Haac contre Soleil Fm. Quant aux 03 rapports renvoyés pour complément d’informations, on retient, notamment le rapport en date du 19 septembre 2019 relatif au plan de travail 2019-2020 de la commission des relations extérieures de la coopération, et celui en date du 30 septembre 2019 relatif à la levée de la décision numéro 18-034/Haac du 26 juillet 2018 portant interdiction de parution du journal « La Nouvelle Tribune ». A sa suite, Prosper Moretti, président de la Haac, a fait savoir que du 24 septembre 2019 au 15 janvier 2020, la sixième mandature a fait un travail acharné. « Les auto-saisines de plus en plus initiées à la Haac prouvent à suffisance que nous mesurons l’ampleur du travail qui nous attend. La mission qui nous est confiée nécessite une abnégation permanente », a-t-il déclaré.Toutefois, il a félicité les promoteurs d’organes de presse pour le travail de qualité qu’ils réalisent. Revenant sur certaines déviances observées dans le traitement des informations, le président de la Haac a invité les médias à s’approprier les règles d’éthique et de déontologie.

Benjamin N. Douté (Stag)