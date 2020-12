Colloque à Grand-Popo:L’Ansalb se penche sur l’art béninois 

L’Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin (Ansalb), en collaboration avec sa Commission permanente « Communication, art et culture », organise au profit des artistes un colloque sur l’état des lieux et les perspectives de l’art au Bénin. La rencontre va se dérouler du 14 au 16 décembre 2020, à Grand-Popo.

Mettre en évidence la contribution de l’art et de l’artisanat d’art au développement et au progrès social au Bénin et s’interroger sur le rôle de l’artiste dans la société béninoise. C’est l’objectif visé par ce colloque qui va se dérouler du 14 au 16 décembre 2020 à Grand-Popo et qui va porter sur le thème « Art, artisanat d’art et développement au Bénin : état des lieux et perspectives ». La rencontre qui va rassembler les comédiens de théâtre et/ou de cinéma, les artistes plasticiens, conteurs professionnels, écrivains et auteurs dramatiques, auteurs de littérature de jeunesse, les universitaires spécialistes dans des domaines variés tels que l’histoire de l’art, la philosophie et la didactique des contes, la muséologie, la critique d’art et la critique littéraire, sera l’occasion pour ces derniers d’échanger et de rendre plus visible la contribution des artistes et des artisans d’art au développement, vise à préciser les rôles que jouent et doivent jouer dans cette entreprise les personnes physiques, les institutions et les pouvoirs publics. Les participants vont proposer également des voies et moyens pour mettre l’artiste et l’artisan d’art aux places qui doivent être les leurs dans la société. Il convient de rappeler qu’une vingtaine de communication est prévue à l’occasion de ce colloque. Il s’agit entre autres des arts de la scène et des arts visuels comme levier de développement ; du rôle des écoles de formation en art et en entrepreneuriat culturel dans le développement ; des arts de la scène et les arts visuels comme levier de développement ; de la contribution du Festival international de théâtre du Bénin au développement : bilan critique et perspectives d’avenir et la contribution des arts plastiques à l’économie nationale etc.

L.A