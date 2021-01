Colloque sur les « politiques publiques » à l’Uac  :Les chercheurs se penchent sur la construction de « l’Etat »

« Menée en fonction des formes d´intervention de l’Etat, l’analyse des politiques publiques dont le champ d’action est très vaste, aide à comprendre les raisons de leur élaboration ainsi que de leur mise en œuvre, la logique, puis les effets des acteurs impliqués. Il faut noter donc que les enjeux des politiques publiques peuvent être structurés autour des logiques rationnelles qui encadrent les décisions qu´elles génèrent. A cet effet, il est besoin de recourir à la sociologie de l´action publique qui accorde une place de choix aux rôles que jouent les acteurs, leurs interactions individuelles et collectives sans oublier les approches stratégiques et cognitives traduisant les ressources qui sous-tendent lesdits rôles ». C’est par ces mots que le professeur Nassirou Arifari-Bako, maître de conférences du Cames, ex-ministre et député, a introduit, mercredi 13 janvier 2021, à l’Uac, le Colloque intitulé «Politiques publiques et construction de l’Etat national en Afrique de l’Ouest francophone». La particularité du colloque, précise-t-il, c’est qu´il offre l´occasion aux chercheurs-participants de contribuer à mettre « en perspective analytique les rapports dynamiques, entre politiques publiques et processus de construction de l´Etat national dans une Afrique de l´ouest francophone qui, depuis environ une trentaine d´années, fait l´expérience de la transition ou de la consolidation démocratique ». Pour sa part, le recteur de l’Uac, Maxime da Cruz a salué le thème fédérateur du colloque. Pour lui, cette thématique est d’autant plus à propos, qu’elle « cristallise l’actualité des pays jeunes Etats ouest-africains toujours en quête de stabilité, et où la création de l’identité nationale bute souvent contre l’évidence des singularités identitaires qui se montre chaque jour un peu plus marquantes ». La Conférence inaugurale, « Politiques publiques et modèles voyageurs à l’épreuve des contextes en Afrique » a été animée par visioconférence par le Professeur Jean- Pierre Olivier de Sardan, Directeur émérite de recherches au Centre national de la recherche scientifique (France).

Wilfrid Noubadan