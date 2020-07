Commémoration des 60 ans d’indépendance du Bénin:Canal+ fracasse le prix du décodeur HD et annonce d’autres surprises

Le Bénin fête dans quelques jours, ses 60 ans d’indépendance. Pour faire de cette commémoration une fierté et un honneur national, Canal+ décide de baisser le prix de son décodeur de 10.000 Fcfa à 5.000 Fcfa. Tout ceci, accompagné de plusieurs autres offres, aussi alléchantes que chaleureuses pour sa clientèle. Ces bonnes nouvelles ont été exposées au public par les responsables du Groupe, ce jeudi 23 juillet 2020, à Canal Olympia de Cotonou.

1er août 1960, 1er août 2020 ! Bientôt 60 ans que le Bénin a accédé à sa souveraineté internationale. Malgré les mesures de restriction liées au coronavirus, Canal+ veut que les béninois en général et ses abonnés en particulier, fêtent bien. Dans ce cadre, le Groupe a pensé à eux avec des offres spéciales et totalement adaptées à la circonstance. Ainsi, à partir de ce 24 juillet, le décodeur HD est offert à 5000 Fcfa au lieu de 10.000 Fcfa, à partir d’un abonnement à la formule Evasion. Afin de garantir une bonne qualité de réception, Canal+ offre une garantie de 6 mois pour l’installation qui est assurée par un technicien agréé, à tous ceux qui souscrivent aux formules Evasion+ ou Tout Canal+, et seulement au prix forfaitaire de 3.000 Fcfa pour tout le monde. Toujours dans le cadre de cette célébration, tous les abonnés désireux de changer leur décodeur classique, Canal+ les informe que la migration est désormais possible à partir de 5.000 Fcfa, quelle que soit formule active. Mieux, Afoussat Salifou Traoré, Responsable Communication de Canal+ réaffirme qu’à l’instar de ces offres alléchantes, le weekend de l’indépendance sera l’un des plus inoubliables pour les abonnés. Car à l’entendre, les abonnés à défaut de pouvoir célébrer en communauté bénéficieront depuis leurs foyers, de la programmation exceptionnelle concoctée par Canal+ pour eux comme par exemple le retour de la saison 2 de ‘’La Dona’’. De ce fait, elle les invite à ne rien rater dans ce cadre. En plus de de cette programmation époustouflante, le foot revient sur Canal+ en grand. « Le foot revient avec la Champion’s League. Après plusieurs mois d’absence, vous pouvez retrouver les amoureux du foot, la Champion’s League avec des rencontres très intenses. Donc, je vous invite pratiquement tous les soirs à partir du 7 août au 23 août où nous pourrons retrouver justement les huitièmes de finale retour et 7 et 8 août avec de très belles affiches comme Manchester City et Real Madrid. Je vous invite à pouvoir rester connectés pour pouvoir vivre ces moments intenses. Du 12 au 15 août nous aurons les quarts de finale avec une ouverture le Psg et Atalanta les 18 et 19 les demi-finales et le 23 août, la finale à Lisbonne dans un format unique. Il y a également beaucoup de belles surprises avec les autres disciplines en termes de sport. Bonne fête de l’indépendance avec ces belles programmations que je vous invite à ne pas rater », explique Elvis Houessou, Responsable Secteur chez Canal+. Instant pour Jonathan Lett, Directeur général de Canal+ de rassurer les abonnés et la population, de la disponibilité réelle durant ce weekend de l’indépendance, de Tout Canal+ où ils pourront savourer toutes les chaînes des autres formules, juste avec leur abonnement. Ce qui leur permettra de découvrir de nouvelles chaînes très intéressantes. Il leur rappelle que l’application My Canal est toujours à leur disposition afin de leur permettre d’avoir accès aux chaînes, depuis leurs téléphones. « J’espère que ce cadeau vous fera plaisir. N’hésitez pas, profitez de faire le plus vite possible votre réabonnement pour bien fêter la Tabaski la fête de l’indépendance », a-t-il conclu.