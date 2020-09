Commercialisation des amandes de karité au Bénin:La campagne 2020-2021 officiellement lancée

La campagne de commercialisation des amendes de karité pour le compte de l’année 2020-2021 est officiellement ouverte. Prévue pour s’achever le 31 mai 2021, elle a été lancée mardi 15 septembre à Gogounou, dans l’Alibori, par la ministre de l’Industrie et du commerce, Shadiya Assouman et celui de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche, Gaston Dossouhoui. Pour Shadiya Assouman, le karité est une filière intégrée qui a un fort potentiel de création de valeur. Ainsi, la cérémonie de lancement de la campagne pourra permettre de faire selon elle, « un bilan et de prendre les engagements pour un développement de la filière et de l’économie du pays ». L’occasion a permis à Gilles Adamon, président de l’interprofession karité du Bénin, de vanter quelques mérites du karité. A l’en croire, l’amende de karité est une matière première utilisée dans le monde et principalement dans l’industrie de la confiserie comme ingrédient pour la fabrication des produits à base du chocolat et autres douceurs à cause de son onctuosité. Le ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche a, pour sa part, ajouté que la Commune de Gogounou est la 3ème Commune productrice en termes de volume de production après les pôles IV et II. Après avoir salué le courage des acteurs de la filière, il a félicité la Fédération nationale des producteurs d’amande et de beurre de karité pour leurs nombreux efforts. Les autorités présentes ont par ailleurs réaffirmé le soutien du chef de l’Etat aux acteurs de la filière. Il convient de rappeler que prix plancher d’achat au producteur est fixé à 100 F Cfa/kg pour ladite campagne.

Léonce Adjévi