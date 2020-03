Commercialisation des noix de cajou:La campagne 2019-2020 lancée

La ministre de l’Industrie et du commerce, Shadiya Alimatou Assouman, a lancé la campagne de commercialisation du cajou 2019-2020. C’était le jeudi 19 mars 2020, en présence des acteurs de la filière.

Le marché de cajou peut s’animer de nouveau. La ministre de l’Industrie et du commerce, Shadiya Alimatou Assouman, a donné le top de la campagne de sa commercialisation au titre de l’année 2019-2020. Le prix au plancher est de 325 francs Cfa le kilogramme. La ministre Shadiya Alimatou Assouman a assuré que des dispositions sont prises pour la réussite de la campagne. Les zones qui serviront de cadre d’échanges et de commercialisation des noix, disposent de ponts-bascules certifiés, d’aires de séchage, de stockage et de parking pour éviter les stationnements dans les rues. La Mic a également annoncé la prise de mesures relatives à l’interdiction d’exportation de stocks de noix de cajou constitué de mélange de noix d’origines disparates, le renforcement des contrôles aux frontières, le respect des conditions de déroulement de la campagne de commercialisation en ce qui concerne le prix et les dates d’ouverture et de clôture, le suivi des flux physiques et financiers de la filière. Toutefois, tous les prélèvements sont proscrits, sauf ceux de la Taxe de développement local et ceux de la loi de finances 2020. Par ailleurs, la ministre en charge du Commerce a invité les populations à se conformer strictement aux directives du gouvernement pour freiner la propagation du Covid 19.