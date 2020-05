Communales 2020:Le pari gagné des élections sous Covid-19

(Patrice Talon et les présidents d’institution avaient vu juste)

Les Béninois étaient aux urnes hier dimanche 17 mai pour les élections communales. Si le taux de participation n’est jusque-là pas encore connu, le scrutin s’est globalement bien déroulé malgré la pandémie du Coronavirus qui sévit. Ce pari de la tenue des quatrièmes élections communales n’aura pas été tenu sans le chef de l’Etat, Patrice Talon, et les présidents d’institution qui avaient vu juste en décidant de maintenir le scrutin au 17 mai avec la prise des mesures d’accompagnement.

Les 4èmes élections communales relèvent désormais du passé. En attendant la proclamation des résultats provisoires par la Commission électorale nationale autonome (Céna) le 24 mai prochain, il est à retinir que le scrutin s’est bien déroulé sur l’ensemble du territoire national malgré la crise sanitaire qui bat son plein. Le défi de l’organisation desdites élections dans les conditions actuelles a été relevé. Ce pari n’aura pas été une réussite sans la volonté du chef de l’Etat et des présidents d’institution. En effet, réunis par visioconférence le mercredi 8 avril 2020, ces derniers ont décidé de prendre des mesures particulières pour sécuriser les élections et protéger les Béninois contre le virus. Depuis lors, les énergies ont été mobilisées dans le sens de la réussite de ces joutes électorales qui renforcent la prestigieuse image de la démocratie béninoise. Plusieurs commandes d’équipements et matériels de protection ont été effectuées par le gouvernement. Réceptionnés par les ministres de la Santé et des Finances, ils ont été mis à la disposition de la Commission électorale nationale autonome (Céna). Il s’agit de masques et de gel hydro-alcoolique. Grâce à cet important dispositif, les élections se sont bien déroulées. Les gestes barrières ont été respectés dans presque tous les bureaux de vote. Aucune tension n’a été observée comme ce fut le cas lors des législatives de 2019. Les électeurs ont accompli librement leur devoir civique. Les bureaux de vote qui ont ouvert entre 7h et 8h pour la plupart ont fermé à 16h ou17h pour laisser place au dépouillement et à l’affichage des résultats. Les regards des candidats sont désormais tournés vers la Céna qui dispose jusqu’au 24 mai pour proclamer les résultats provisoires.

Les gestes barrières respectés

Même si l’affluence est relative dans les bureaux de vote, les Béninois qui ont accompli leur devoir civique hier dimanche 17 mai 2020, dans le cadre des élections communales et municipales ont respecté les gestes barrières préconisés par le gouvernement pour lutter contre le Coronavirus. La distance sanitaire, le port de masque et le lavage des mains ont été scrupuleusement respectés. Commis à la tâche, les agents de bureaux de vote ont veillé au port de masque et au lavage des mains avec la solution hydroalcoolique avant et après le vote.

Forte présence des forces de sécurité et de défense sur le terrain

Les forces de défense et de sécurité ont pris toutes les dispositions sécuritaires pour un bon déroulement des élections communales et municipales sur l’ensemble du territoire national. Elles ont une fois encore fait preuve de professionnalisme sur le terrain le dimanche 17 mai 2020, lors des élections communales et municipales. Très tôt hier matin les fonctionnaires de la Police et des forces armées béninoises ont investi les centres de vote avec leur dispositif sécuritaire. Cela, pour assurer la sécurité et sanitaire du scrutin et empêcher d’éventuelles perturbations de ces élections.

Abdourhamane Touré