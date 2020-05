Communales 2020:Les grandes tendances, selon E-Télé

Les résultats des élections communales du 17 mai 2020 seront proclamés ce mercredi 20 mai 2020. En attendant la publication des chiffres de la Commission électorale nationale autonome (Céna), des journalistes de la chaiîne de télévision privée E-Télé ont animé une émission spéciale, hier mardi 19 mai. Romuald Hounhoui, Latifou Boni, François Xavier Noumon et Kader Achirou de Esae Tv ont analysé les grandes tendances du scrutin. Se basant sur les chiffres issus de la collaboration des journalistes du Groupe de presse « Le Matinal » et E-Télé en matière de la couverture médiatique le jour de l’élection, les débatteurs ont reconnu les bons scores réalisés par les deux partis que sont le Bloc républicain et l’Union progressiste. « Sauf cataclysme, ce sont les partis Br, et Up qui devront être les deux premiers », a déclaré le journaliste Latifou Boni. A en croire les analyses des participants de l’émission, la Force cauris pour un Bénin émergent (Fcbe) reste la formation politique ayant réalisé une prouesse en termes de pourcentage et cela, malgré les difficultés d’ordre organisationnelles rencontrées par ce parti politique qui se réclame de l’opposition. « Ce bon score réalisé par la Fcbe témoigne du fait que le parti s’est désormais affranchi de la tutelle de l’ancien président Boni Yayi », a commenté Kader Achirou. A la lecture des débatteurs, l’on retient que l’Union démocratique pour un Bénin nouveau (Udbn) et le Parti du renouveau démocratique (Prd) sont les formations politiques n’ayant pas fait bonne figure lors des communales du 17 mai dernier.