Communales de 2020: Le Prd justifie son échec

Ce qui nous est arrivé relève bien du possible en politique.”C’est en substance ce que l’on peut retenir du communiqué fendu jeudi 21 mai 2020 dans la soirée par le Prd. Grand perdant du scrutin du dimanche dernier, le parti de Me Adrien Houngbedji cherche des excuses à sa piètre prestation. Et évoque des ” résultats qui n’ont pas reflété nos efforts et sacrifices”. Pour ainsi justifier sa défaite, le parti incrimine des pratiques contraires à la transparence pendant l’élection, et dénonce le critère d’éligibilité introduit dans le nouveau Code électoral qui n’a pas favorisé son objectif d’infléchir la gouvernance locale. Toutes choses qui relèvent de la stratégie des mauvais perdants