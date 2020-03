Communales et Municipales :La Céna valide 5 partis et écarte 3

Les partis politiques qui devront prendre part aux élections communales et municipales du dimanche 17 mai 2020, après examen des dossiers de candidatures par les Commissaires de la Commission électorale nationale autonome (Céna), sont désormais connus. Il s’agit du Bloc républicain (Br), de l’Union progressiste (Up), de la Force cauris pour un Bénin émergent (Fcbe), du Parti du renouveau démocratique (Prd) et de l’Union démocratique pour un Bénin nouveau (Udbn).

L’annonce a été faite par le président de la Céna, Emmanuel Tiando hier lundi 30 mars 2020 au cours d’une déclaration de presse au siège de l’institution. Selon le point fait par Emmanuel Tiando, seuls ces cinq partis ont pu répondre favorablement aux observations de la Céna. Ils recevront, leurs récépissés définitifs dès ce mardi 31 mars 2020 attestant de ce qu’ils pourront participer aux élections communales du 17 mai. Quant aux trois autres partis que sont la Force cauris pour le développement du Bénin (Fcdb), le Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin) et le Parti pour l’engagement et la relève (Per), leurs dossiers de candidatures ont été recalés par la Céna. Les motifs de rejet portent essentiellement sur l’absence de pièces dans plusieurs dossiers de candidature et surtout l’absence de dossiers pour certains candidats. « A partir du moment où il n’y a pas de dossiers de candidatures, la Céna n’est pas en mesure d’accepter ce dossier», a laissé entendre Emmanuel Tiando. La prochaine étape est la publication de cette liste de candidature au profit des partis politiques devant prendre part aux élections du dimanche 17 mai 2020.

Léonce Adjévi