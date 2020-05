Communales:La Céna lance la campagne électorale

La Commission électorale nationale autonome (Céna) a officiellement lancé le jeudi 30 avril 2020, la campagne électorale pour le compte des Communales du dimanche 17 mai 2020. A travers une déclaration lue par le président de l’institution, Emmanuel Tiando, on retient que cette campagne va durer 15 jours. Au cours de celle-ci, environ 18000 candidats titulaires et suppléants des cinq partis politiques sillonneront les 546 arrondissements du pays pour solliciter les suffrages de la population en vue de leur élection en qualité de conseillers communaux et municipaux. L’enjeu du scrutin est selon lui, de doter les Communes d’organes de gestion décentralisée, à savoir les conseils communaux et municipaux aux fins de promouvoir au sein des collectivités territoriales le développement local à la base. Revenant sur le contexte dans lequel s’ouvre la campagne, il a indiqué que des mesures ont été prises pour qu’elle se déroule dans de bonnes conditions. Entre autres mesures, il a évoqué les gestes barrières et les dispositions prises par la Céna pour une bonne organisation, notamment la campagne exclusivement médiatique. En lieu et place des cortèges et les caravanes, les candidats pourront faire recours aux cireurs publics et à l’utilisation des mégaphones. À travers ce lancement, le top est ainsi donné aux cinq partis retenus pour aller officiellement vers les populations à partir du vendredi 1er mai 2020. Emmanuel Tiando a également invité les uns et les autres à la paix et à la concorde durant cette période. «Nous ne devons jamais oublier qu’au-delà de nos divergences politiques, nous demeurons filles et fils d’une même nation que nous devons construire ensemble dans l’unité, la concorde et la fraternité», a-t-il conclu.

