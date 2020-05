Commune de Glazoué:Le Bloc républicain sauve Aklampa d’un naufrage politique

Au terme du scrutin du dimanche 17 mai 2020, le Bloc républicain (Br) arrache selon les tendances, 2 conseillers communaux. Il s’agit de Martin Codjo Aifa et Tossou Attadé qui porteront haut l’étendard d’Aklampa dans le groupe majoritaire du Conseil communal.

Aklampa vient de prendre son nouvel envol politique pour une gestion moderne de l’arrondissement et pour le vrai développement. En effet, sur les 25 conseillers de la Commune de Glazoué et en attendant les résultats officiels de la Céna, le Bloc républicain détient la majorité écrasante de 15 conseillers. Cet arrondissement appartient ainsi bel et bien à la majorité pour décider au nom de la Commune. Il faut saluer l’engagement et le leadership de valeureux natifs d’Aklampa que sont Roger Des-Lanlo, Jénaire Avodagba, Dah Azondékon, Barthélémy Landéko, Lépold Azondékon, Rigobert Tossou, Léon Tossou, Sossa Dossa, Maxime Sossou, Batoura Ayité etc. et toute la jeunesse de cet arrondissement qui a cru à la vision de ces maîtres incontestés du Bloc républicain dans l’arrondissement et la Commune. N’eût été la vigilance de ces braves, Aklampa sombrera dans le groupe minoritaire du Conseil communal de Glazoué en gestation malgré son poids démographique et ses richesses. A l’avènement du pouvoir en place, le chef de l’Etat, le président Patrice Talon, a décidé courageusement de mettre de l’ordre dans le système partisan au Bénin en encourageant les grands regroupements politiques. Ainsi, deux tendances ont vu le jour : le Bloc républicain et l’Union Progressiste. Il était alors question d’opérer courageusement, un choix et une nouvelle orientation politique pour repositionner Aklampa sur le plan politique à travers le parti Pudd.

Le Bloc républicain : un nouvel espoir politique pour Aklampa

A l’annonce des élections communales de mai 2020, la quasi-totalité des cadres se sont rués vers l’Up et tous ceux qui attiraient l’attention de la population d’Aklampa sur le risque que courrait l’arrondissement de basculer dans la minorité au sein du Conseil communal et défendaient le Bloc républicain (Br), sont traités de tous les noms. Mais avec courage et détermination, ils ont mené sereinement et en l’espace de quelques jours seulement, leur campagne avec une communication convaincante, rassurante et axée sur le déploiement stratégique d’énergie. Les tendances Qu’il vous souvienne qu’en 2002 où le président Mathieu Kérékou était au pouvoir, l’Ubf était l’alliance de la majorité présidentielle. En ce moment, les premières élections communales et locales furent organisées avec la victoire de la Renaissance du Bénin (Rb) de l’opposition de l’époque, plongeant l’arrondissement d’Aklampa, l’un des plus vastes du Bénin, dans une position politique non confortable. En 2008, le même scénario était planifié et devrait se reproduire avec le Pdps quand de vaillants fils se sont levés pour dire halte ! Ainsi, les Fcbe ont pu remporter les élections communales et locales. En 2015, toutes les tentatives de regroupement pour sauver Aklampa de la léthargie politique ont échoué à cause du manque de vision de certains cadres qui ont choisi la dernière minute pour détruire l’œuvre de construction entreprise pendant de longues années. Néanmoins, les élections de cette année ont permis aux trois grandes tendances politiques présentes de remporter chacune un siège : And 1 ; Fcbe 1 et Alliance Eclaireur 1. La volonté farouche de la jeunesse d’Aklampa et certains cadres, souvent malmenés par une politique politicienne, a permis de sortir Aklampa de l’ornière grâce à une alliance And-Fcbe pour siéger au sein de l’exécutif de la Mairie. Ainsi, pour une première fois de l’histoire du conseil communal de Glazoué, un digne fils d’Aklampa en la personne du jeune leader et rassembleur Roger Des-Lanlo a été porté au poste de Deuxième adjoint au maire de Glazoué. Cet exploit et ce nouveau souffle de vie politique qui ne sont pas du goût de certains imposteurs, ont été très tôt étouffés. Mais au soir du dimanche 17 mai 2020 la donne a évolué. Le Bloc républicain offre de nouveau une place de choix à l’arrondissement d’Aklampa au sein du Conseil communal de Glazoué. En conséquence, les valeureux et dignes fils Républicains tendent la main à leurs frères et sœurs de l’Up pour un sursaut patriotique en vue du développement de leur arrondissement.

Abdourhamane Touré