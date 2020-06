Commune de Toviklin:Annoncés démissionnaires trois  Ca Up apportent un démenti

Annoncés comme démissionnaires les Chefs des arrondissements de Houédogli, de Toviklin et d’Adjido Commune de Toviklin ne se reconnaissent pas à travers ces rumeurs. Ils ont apporté un démenti à l’information de leur démission du poste de Ca.

Alors que des informations font état de la démission trois Chefs d’arrondissement, membres de l’Union progressiste dans la Commune de Toviklin, réfutent ces allégations. A travers une correspondance adressée au préfet du Couffo, Martial Ballo, Clément Sokègbé et Jonas Goussou, respectivement Chefs des arrondissements de Houédogli, de Toviklin et d’Adjido apportent un démenti formel à leur prétendue démission. Ils balayent du revers de la main l’information de leur démission. Laquelle information avait suscité la réaction du président du parti. En effet, Bruno Amoussou, à travers un courrier en date du 18 juin 2020, avait invité le préfet du Couffo, Christophe Mègbédji, à procéder à leur remplacement par Togbédji Sèhouè, Gilbert Gblèto et Barthélémy Dangbédjesso proposés respectivement à la tête des arrondissements de Houédogli, Toviklin et Adjido.

Odi I. Aïtchéd