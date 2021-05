Composition de la nouvelle Céna:Les députés désignent leurs représentants ce jour

By

Conformément aux dispositions de la loi n°2019-43 portant Code électoral en République du Bénin, les députés s’activent pour désigner ce jour leurs représentants au sein de la nouvelle Commission électorale nationale autonome (Céna). L’institution chargée d’organiser les élections au Bénin est désormais composée de deux organes à savoir : le Conseil électoral (Ce) et la Direction générale des élections (Dge). Il est à rappeler que le Conseil électoral est composé de cinq membres dont un représentant de la majorité parlementaire, un représentant de la minorité parlementaire, un représentant du chef de l’Etat, un représentant du chef de file de l’opposition et un magistrat, en activité ou non, désigné par ses pairs en Assemblée générale. C’est pour rester dans cette dynamique d’innovation que le président Patrice Talon a donc pris cette semaine le décret nommant le chef de file de l’opposition qu’est Paul Hounkpè, secrétaire exécutif national de la Force cauris pour un Bénin émergent (Fcbe).

Martial Agoli-Agbo (Corresp. Ouémé-Plateau)