Concours de recrutement aux Forces armées béninoises:La phase écrite prévue pour le samedi prochain

Les candidats au concours de recrutement militaire au titre de l’année 2019 plancheront le samedi 29 février 2020. La date de la composition a été rendue publique le vendredi 21 février 2020, à travers un communiqué publié par le chef d’Etat-Major général des Forces armées béninoises.

Les candidats au concours de recrutement aux Forces armées béninoises composeront le samedi 29 février 2020. Ils composeront dans trois matières. Il s’agit de la dictée-questions, des mathématiques et du civisme. La phase écrite du concours concerne uniquement les jeunes gens et les démobilisés de la classe 2015, préalablement retenus à l’issue de l’épreuve sportive et de l’étude des dossiers. Six centres de composition ont été retenus à cet effet. Il s’agit du Ceg1 Natitingou qui accueillera les candidats de l’Atacora et de la Donga, du Ceg Ste Rita de Cotonou qui abritera les candidats de l’Atlantique et du Littoral, du Lycée Mathieu Bouké de Parakou pour les Candidats de l’Alibori et du Borgou, du Ceg1 Lokossa pour les candidats du Couffo et du Mono. Dans l’Ouémé-Plateau, c’est le Lycée Béhanzin qui a été retenu. Pour les départements du Zou et des Collines, le Ceg1 Abomey servira de cadre à ce rendez-vous. Le Contre-Amiral, Patrick Jean-Baptiste Aho informe les postulants qu’aucune forme de tricherie ne sera admise. L’auteur sera d’abord disqualifié et ensuite mis à la disposition du Directeur Général de la Police Républicaine pour des poursuites judiciaires conformément aux textes en vigueur.

Merveille Sagbohan (Stag)