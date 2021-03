Concours d’écriture et d’art oratoire dans l’Ouémé:La Direction départementale de la culture invite les élèves à s’inscrire

Un concours d’écriture et d’art oratoire bientôt dans l’Ouémé. Dans un communiqué rendu public le 24 février 2021, le directeur départemental du tourisme, de la culture et des arts de l’Ouémé, César Gildas Godonou, informe les élèves des lycées et collèges des Communes du département qu’un concours d’écriture et d’art oratoire sera organisé à leur intention au mois d’avril 2021. Ceci, afin de faire ressortir leurs talents à la prise de parole en public, au débat et à la persuasion de l’auditoire sur une thématique donnée. Ce concours qui se déroulera en deux phases dont la phase de présélection et la phase finale a pour thème » Le consommons local, une réalité au Bénin (Thèse ou antithèse) ». Le directeur départemental invite donc les élèves des lycées et collèges du département constitués en un groupe de quatre personnes par équipe à s’inscrire pour y participer. Selon le communiqué, les productions écrites seront rédigées en deux pages au maximum en caractère d’imprimerie et respectant quelques critères à savoir la police Times new roman de 13 cm, l’interligne d’1,5 cm et un format justifié. La fin du dépôt des productions est fixée au vendredi 12 mars 2021 à 17 heures dans les mairies, auprès des services chargés des affaires culturelles et sociales à la Direction départementale du tourisme, de la culture et des arts de l’Ouémé (Ddtca-O). Les fiches d’inscription, renseigne le communiqué, sont disponibles via ces canaux.