Concours d’entrées dans les universités publiques:Les dates de composition modifiées

Les dates de composition des concours d’entrée dans des écoles et instituts universitaires sont modifiées. L’annonce a été faite à travers un communiqué signé du directeur de cabinet de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Rogatien Tossou, le mardi 27 octobre 2020. Selon le communiqué, les dates de déroulement des concours à l’Ecole normale supérieure de l’enseignement technique (Enset) de Lokossa, à l’Institut national de la jeunesse, de l’éducation physique et du sport (Injeps) de Porto-Novo, à l’Ecole nationale d’économie appliquée et de management (Eneam) de Cotonou sont respectivement les vendredi 30 et samedi 31 octobre 2020. La fête de Maouloud qui se tiendra ce jeudi 29 octobre 2020 est la cause de cette modification, précise le communiqué. Les candidats concernés par ces concours sont donc invités à se présenter sur leurs différents centres de composition à 07 heures précises les dates indiquées. Pour rappel, les différents centres de composition retenus pour ces concours sont entre autres, le collège catholique Père Aupiais de Cotonou, l’Ecole nationale supérieure des travaux publics (Enstp) d’Abomey, l’Institut de formation aux soins infirmiers et obstétricaux (Ifsio) de Parakou, l’Ecole normale supérieure (Ens) de Porto-Novo, l’Ecole normale supérieure de l’enseignement technique (Enset) de Lokossa et l’Ecole normale supérieure (Ens) de Natitingou.