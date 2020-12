Confemen:Le rapport international Pasec 2019 lancé à Dakar

Avant-dernier en 2014, le Bénin a encore participé à l’évaluation Pasec ainsi que 13 autres pays en 2019. Les évolutions que le pays a connues cinq ans après seront connus à l’occasion de la Conférence des ministres de l’Education des Etats et gouvernements de la Francophonie (Confemen) qui se tient à Dakar au Sénégal. En effet, depuis sa création en 1960, la Conférence des ministres de l’Education des Etats et gouvernements de la Francophonie (Confemen) œuvre pour la promotion de l’éducation. Elle compte aujourd’hui 44 États et gouvernements membres. La Confemen a trois missions essentielles. Il s’agit d’informer ses membres sur l’évolution des systèmes éducatifs et les réformes en cours, de nourrir la réflexion sur des thèmes d’intérêt commun et d’animer la concertation entre ministres et experts pour appuyer les politiques régionales et internationales en matière d’éducation.

Joël Samson Bossou