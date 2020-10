Conseil des ministres de la Cipres:Le Bénin abrite la 30ème session en décembre prochain

La ministre du Travail et de la fonction publique a reçu en audience le vendredi 09 octobre 2020, le secrétaire exécutif de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale (Cipres), Cécile Gernique Djukam Bouba. Cette dernière est allée annoncer à Adidjatou Mathys que le Bénin abritera en décembre 2020, la 30ème session ordinaire du Conseil des ministres de la Cipres. Dans ce cadre, les deux personnalités ont discuté des dispositions à prendre pour une organisation parfaite desdites assises. Le secrétaire exécutif de la Cipres a profité pour présenter le projet d’ordre du jour de cette session ordinaire. De son côté, Adidjatou Mathys a donné les instructions nécessaires et formulé des recommandations au secrétaire exécutif de la Cipres. Cécile Gernique Djukam Bouba n’a pas manqué de remercier la ministre Mathys pour la confiance placée en elle par les pays membres de la Cipres en lui confiant le secrétariat exécutif de l’institution panafricaine. La Cipres est une organisation panafricaine située à Lomé au Togo. Elle compte 16 Etats membres dont le Bénin. Elle a notamment pour objectifs de fixer les règles communes de gestion, d’instituer un contrôle de la gestion des Organismes de prévoyance sociale (Ops) en vue de rationaliser leur fonctionnement pour mieux garantir les intérêts des assurés sociaux y compris ceux des travailleurs migrants, de réaliser des études et élaborer des propositions tendant à l’harmonisation des dispositions législatives et réglementaires applicables aux organismes et aux régimes de prévoyance sociale, et de faciliter la mise en œuvre, par des actions spécifiques au niveau régional, d’une politique de formation initiale et permanent des cadres et techniciens des organismes de prévoyance sociale dans les Etats membres.

Léonce Adjevi