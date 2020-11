Conseil des ministres : Les nominations prononcées ce 4 novembre

Le chef de l’Etat et ses ministres étaient en conclave mercredi 4 novembre 2020. Plusieurs nominations ont été prononcées à l’issue du Conseil au Ministère de la Justice, du Cadre de vie et du tourisme et des arts. Voici les nominations.

Au ministère de la Justice

A la Chancellerie

Directeur de l’Administration et des Finances : Monsieur Akpaki Zoul-Kifouly LAWANI

Directeur de l’Agence pénitentiaire du Bénin : Monsieur François HOUNKPE

Dans les juridictions

Les personnes dont les noms suivent sont nommées greffiers en chef.

Cour d’appel de Parakou : Monsieur Nougbognon Barthélémy KPINKPONSOUHOU

Cour d’appel d’Abomey : Madame Olaïtan Fidèle Monique Irène AGBOTON HAZOUME

Tribunal de première instance de première classe de Porto-Novo : Monsieur Dossoumou Médard AGUE

Tribunal de première instance de première classe de Parakou : Monsieur Sènou José AHOUANDJINOU

Tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi : Monsieur Youssouf ALAZA ABDOULAYE

Tribunal de première instance de deuxième classe de Ouidah : Madame Afiavi Carmelle HOUNGNIBO

Tribunal de première instance de deuxième classe de Lokossa : Monsieur Akouègnon Géraud SEDOLO

Tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey : Monsieur Ernest Coffi ADJAFFON

Tribunal de première instance de deuxième classe de Natitingou : Monsieur Ambroise ALASSANE

Tribunal de première instance de deuxième classe de Kandi : Monsieur Coovi Edouard ZAVONON

Tribunal de première instance de deuxième classe de Djougou : Monsieur Sydney Hervé AYOWA

Tribunal de première instance de deuxième classe de Pobè : Madame Mondoukpè Gbémissola Victoire OLADIKPO

Tribunal de première instance de deuxième classe de Comè : Madame Sèlomè Léa Rosine AHONDOKPE MAKOUHOUI

Tribunal de première instance de deuxième classe de Dassa-Zoumè : Monsieur Marcellin AHOUANGANSI

Tribunal de première instance de deuxième classe de Malanville : Monsieur Sabin Arnaud SOKOU

Au ministère du Cadre de Vie et du Développement durable

Conseiller Technique au Développement Durable : Monsieur Constant HOUNDENOU

Directeur de l’Administration et des Finances : Monsieur Mémanton BONI YALLA

Directrice de la Promotion de l’Écocitoyenneté : Madame Arielle AKOUETE

Directeur Départemental du Cadre de vie et du Développement durable dans les départements ainsi qu’il suit :

Atacora et Donga : Monsieur Gabin ACLOMBESSI

Littoral et Atlantique : Monsieur Rosaire Seminvo Quentin ATTOLOU

Borgou et Alibori : Monsieur Orou Pibou SANNI

Mono et Couffo : Madame Bernadette Baï AHOUANGBE épouse FANOU

Ouémé et Plateau : Monsieur Constant Coffi KOUDORO

Zou et Collines : Monsieur Salustiano ZONON

Au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts

Directeur de l’hôtel Tata Somba : Monsieur Fidel W. U. TEPA

Directeur de la Bibliothèque nationale : Monsieur Koffi ATTEDE

Directeur des Arts et du Livre : Monsieur Yaïwa Blaise TCHETCHAO

Directeur du Développement touristique : Monsieur Yaya MORA BROUTANI.