Conseil des ministres:Talon reçoit les vœux du gouvernement  

Le premier Conseil des ministres de l’année 2020 a démarré hier mercredi 8 janvier par la présentation des vœux du nouvel an au chef de l’Etat. A cette occasion, les membres du gouvernement et d’autres proches collaborateurs ont exprimé au président de la République leur fierté de prendre part, à ses côtés et sous son leadership, à l’œuvre de construction du Bénin.

Les membres du gouvernement et les autres collaborateurs immédiats du président Patrice Talon n’ont pas dérogé à la tradition à l’orée de la nouvelle année. Hier mercredi 8 janvier 2020, ils ont formulé leurs bons vœux à l’endroit du premier magistrat qui conduit avec efficience et dextérité les destinées du Bénin depuis le 6 avril 2016. Au cours de la cérémonie très sobre, ils ont décerné une fière chandelle au chef de l’Etat pour les réformes courageuses opérées à la tête du Bénin. Lesquelles réformes, ont-ils fait remarquer, produisent de plus en plus de résultats visibles. Recevant les vœux formulés à son endroit, Patrice Talon les a remerciés pour cette marque d’attention et de considération. Il les a essentiellement exhortés à plus de courage, d’engagement et d’ardeur pour que l’année 2020 soit meilleure à 2019. Pour le Locataire de La Marina, il ne faut point se satisfaire des acquis car les défis à relever sont immenses. Ainsi, même s’il est évident que de nombreuses performances ont été réalisées, l’heure n’est donc pas au relâchement. En bon manager, le chef de l’Etat a fait savoir à ses poulains qu’il ne s’agit pas de baisser maintenant les bras. « Au contraire, c’est parce que nous apprenons à ne plus nous contenter des acquis que nous pouvons observer les améliorations et autres réalisations » dira-t-il. Pour finir, il a exhorté les ministres et ses collaborateurs à « travailler jusqu’à épuisement pour combler les attentes du peuple.

Serge Adanlao