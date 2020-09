Conseil national des organisations d’artistes du Bénin:Le Ministère de la culture facilite la mise en place des instances

Le Conseil national des organisations d’artistes du Bénin sera en Assemblée générale constitutive le vendredi 25 septembre 2020. Les 55 fédérations et réseaux d’associations d’artistes retenus à l’issue de la phase d’identification relative au processus de sa mise en place ont été invités par la Direction des arts et du livre à travers une correspondance en date du 10 septembre 2020, signée de son directeur Koffi Attédé. Selon cette note, chaque fédération sera représentée par un (e) délégué (e) porteur d’un mandat signé d’un responsable légal de son organisation d’origine et d’une pièce d’identité. Le directeur des arts et du livre prévient notamment que la qualité de chaque participant sera rigoureusement vérifiée à l’entrée de la salle. L’Assemblée générale constitutive à laquelle sont conviés ces les fédérations et réseaux d’associations d’artistes se déroulera à la salle Vip du Ministère de la culture et du tourisme à partir de 8 heures 30 minutes.

Bour-Han Amoussa (Stag)