Conseils communaux:41 maires pour l’Up, 29 pour le Br et 7 pour la Fcbe

Les maires, adjoints aux maires et chefs d’arrondissement devant siéger pour la quatrième mandature de la décentralisation au Bénin sont tous connus depuis hier. Après 11 jours d’installation, d’élection et de désignation, l’Union progressiste (Up) reste et demeure la 1ère force politique avec 41 maires. Elle est suivie du Bloc républicain (Br) qui totalise 29 maires et la Force cauris pour un Bénin émergent (Fcbe) qui s’en sort avec 7 édiles. Ci-dessous le point.

Union progressiste (Up)

1- Cotonou

2- Porto-Novo

3- Abomey-Calavi

4- Kétou

5- Akpro-Missérété

6- Sakété

7- Lalo

8- Tchaourou

9- Sô-Ava

10- Lokossa

11- Bopa

12- Banikoara

13- Zogbodomè

14- Grand-Popo

15- Ifangni

16- Toviklin

17- Agbangnizoun

18- Kérou

19- Tanguiéta

20- Cobly

21- Dassa-Zoumè

22- Bonou

23- Dangbo

24- Kpomassè

25- Aplahoué

26- Dogbo

27- Tori-Bossito

28- Avrankou

29- Aguégués

30- Covè

31- Djakotomey

32- Boukombé

33- Ségbana

34- Klouékanmè

35- Kalalé

36- Abomey

37- Zè

38- Pèrèrè

39- Toucountouna

40- Ouidah

41- Adjarra

Bloc républicain (Br)

1- Ouaké

2- Comé

3- Glazoué

4- Bohicon

5- Zagnanado

6- Nikki

7- Pobè

8- Adja-Ouèrè

9- Za-Kpota

10- N’Dali

11- Bassila

12- Malanville

13- Kouandé

14- Toffo

15- Karimama

16- Djidja

17- Gogounou

18- Savalou

19- Houéyogbé

20- Allada

21- Sèmè-Podji

22- Matéri

23- Ouessè

24- Adjohoun

25- Ouinhi

26- Djougou

27- Natitingou

28- Ouassa-Péhunco

29- Athiémé

Force cauris pour un Bénin émergent (Fcbe)

1- Bembèrèkè

2- Copargo

3- Kandi

4- Savè

5- Bantè

6- Parakou

7- Sinendé