Consignes du chef de l’Etat aux Forces armées béninoises:« Mettre notre pays à l’abri de l’insécurité »

« L’année 2021 recèle des enjeux sécuritaires majeurs auxquels il faudra faire face avec efficacité. Je note avec satisfaction que vous vous y êtes déjà préparés et vous exhorte à prendre toutes les mesures indiquées pour les relever. Je veux pouvoir compter sur votre savoir-faire pour mettre notre pays à l’abri de toutes formes d’insécurité et pour relever le défi des grands enjeux démocratiques nationaux ». Ce sont, quelques uns, des engagements auxquels le chef de l’Etat, Patrice Talon, a convié les forces de défense et de sécurité, lors de la cérémonie de vœux, jeudi 21 janvier 2021.

« La sécurité est un facteur essentiel du développement, car c’est la condition nécessaire à la quiétude sociale et à l’exercice de l’activité humaine », a en retour répondu le Contre-amiral Patrick Aho, chef d’Etat major général des Forces armées béninoises. Pour lui, des défis de taille sont à relever cette année dont la, « la lourde mission de sécurisation du processus électoral, afin de garantir la continuité des institutions, et d’assurer la quiétude de tous nos concitoyens ». A ce propos, le Chef d’Etat major général remercie le chef de l’Etat pour les moyens financiers, matériels et humains déjà mis à leur disposition. Il s’est aussi réjoui du recrutement de jeunes gens et jeunes filles compétents au profit de diverses forces militaires et paramilitaires. Aussi, a-t-il exhorté le gouvernement à la Consolidation des réformes institutionnelles en cours, l’adoption des textes statutaires et à la création d’une Garde nationale », pour permettre aux unités opérationnelles de mieux répondre aux défis sécuritaires actuels.

Jean-Paul Mahugnon