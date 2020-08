Construction des 22 stades omnisports dans les communes du Bénin:Les citoyens saluent l’évolution des travaux

Lancés le 2 juillet 2018 par le ministre des sports Oswald Homeky, les travaux de construction et de réhabilitation de 22 stades omnisports du Bénin évoluent à grand pas selon l’agenda contractuel. Ces travaux connaissent une évolution remarquable. Une évolution qui n’est pas insensible aux yeux des citoyens. Ces derniers ne manquent pas de saluer l’initiative du gouvernement notamment la volonté du Chef de l’Etat Patrice Talon à donner un nouveau souffle au sport Béninois.

C’est le cas de Ange Bonou, qui a exprimé sa satisfaction de la voir la réalisation de ces 22 stades « Je suis vraiment content de la réalisation des 22 stades par notre président Patrice Talon. Ces 22 stades vont permettre à la jeunesse de permettre à la jeunesse de rentrer dans ce qu’on appelle le football », a-t-il déclaré. Patrick Kèkè quant à lui, croit que c’est une bonne chose et une bonne initiative qu’il faut saluer. Selon ce dernier, le sport en général est un facteur de développement. Il poursuit en encourageant la nation Béninoise à vite valider ce programme pour que l’on puisse avoir ces stades pour notre bien-être. Plus loin, Jean Hounguèvou n’a pas manqué de souligner les efforts fournis par Patrice Talon. « Mes attentes sont en train d’être comblées par le gouvernement en place et je crois qu’il reste encore beaucoup de choses à faire et nous sommes sur la bonne marche pour le développement harmonieux de notre nation. », a souligné le citoyen Parfait keke. D’autre part, Ange Bonou a adressé ses remerciements et des prières à l’égard de Patrice Talon qui déjà sur sa page facebook, a écrit qu’aucune commune ne sera marginalisée dans ce projet. Il est à rappeler que les stades concernés sont : Pour le Lot 1, Banikoara, Bembèrèkè, Kouandé, Malanville, Nikki et Tanguiéta. Le Lot 2 prend en compte les stades d’Abomey, de Covè, de Ouèssè, de Savalou et de Toffo. S’agissant du Lot 3, on retrouve les stades d’Aplahoué, de Comé, de Djakotomey, de Dogbo et de Grand– Popo. Le Lot 4 quant à lui prend en compte Adjohoun, Avrankou, Kétou, Ouidah et Pobè. Les travaux à effectuer concernent principalement la réhabilitation ou la construction de la clôture ; l’aménagement d’aire de football en gazon synthétique ; la construction de deux (02) tribunes de 1500 places ; etc. La disponibilité prochaine de ces différents stades apportera à coup sur un souffle nouveau dans les activités sportives au plan national et ceci pour le bonheur de tous les acteurs du secteur.

Source: E-Télé